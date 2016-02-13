Бобровая струя Медвежья желчь Барсучий жир Медвежий жир

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По своей эффективности данные средства превосходит все известные таблетки, порошки, микстуры из аптеки и , а самое главное это натуральное природное средство, а не аптечная химия продающаяся на каждом шагу.

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Но люди которые продают очень дешево или очень дорого не занимаются добычей и подготовкой бобриной струи профессионально (от не правильно высушенной эффекта не будет ни какого),это в большинстве своем обычные охотники,желающие заработать на патроны и ни чего не знающие как правильно обработать,высушить и сохранить бобровую струю,что бы она сохранила все свои полезные свойства!!!

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Купить бобровую струю - целая,парная, полная,качественная для самостоятельного приготовления настойки бобровой струи.При необходимости присылаю фото струи нужного веса.



Стоимость бобровой струи 35 р за грамм в не зависимости от веса.Вес имеется любой от 70 грамм до 300 + грамм.



ЦЕНА готовой настойки 0.5 литра -3500 рублей. Пропорция 100 грамм на 0.5 литра.

Срок выдержки от 3 месяцев. Цвет темный.

Порошок бобровой струи изготавливаю на заказ.Вы утверждаете точный вес струи,я именно ее перетираю в специальной кофемолке и присылаю вам. Цена - нет в наличии.Есть сухие пары.



Медвежья желчь в наличии. По стоимости 250 р за грамм. Сухая, качественная.

Оплата и доставка обговаривается индивидуально. Обязательно несколько высылаю фото для утверждения веса.



Готовая настойка женьшеня 0.5 литра – 2000 рублей.

Время настаивания от 3 месяцев

Сухой целый корень – 50 рублей за грамм.

Я вам могу продать с личной гарантией натуральности и сохранения всех полезных свойств как и целую живицу – смолу для самостоятельного приготовления , так и уже готовый терпентиновый бальзам.

Живица кедровая целая(для самостоятельного приготовления бальзама) – 600 рублей за 100 грамм

Живица кедровая 10% (для Сибирской чистки )- 500 рублей за 100 мл

Живица кедровая 20% (для наружного применения) 700 рублей за 100 мл

Качество и натуральность гарантировано, личным приготовлением бальзамов.



Покупайте у проверенных людей и дорожащей своей репутацией

Каменное масло нефасованное натуральное камешками.Отличного качества.

Стоимость 30 р за грамм. Предоставлю фото,рецепты,рекомендации. Отличное средство для тех кому нельзя категорически алкоголь.





Мумие горное натуральное не фасованное (не путать с таблетированным из аптеки,которое к натуральному мумие ни какого отношения не имеет ).

Стоимость 10 р за грамм (отсылаю Почтой РФ от 50 грамм). Качественное мумие, очищеное, эффективное.



Барсучий жир готовится: на водяной бане, соблюдая все необходимые технологии.В последнее время стало популярным вытапливать жир в мультиварке, но я отношусь к этому с не доверием и большинство барсучьего жира отдаю знакомым и родным, по этому считаю, что барсучий жир нужно вытапливать только на водяной бане.

Цена (стоимость ) барсучьего жира 0,25 л (майонезная банка) - 2000 р.

При покупке 0.5 л стоимость - 3500р.

МЕДВЕЖИЙ ЖИР- 0,25 л (майонезная банка) - 1500р. Медведей добываем в экологически чистых районах по специальным лицензиям



Стоимость банки 0,5 л экстракта пчелиного подмора составляет 1000 р. Средство в разы сильнее чем домашний подмор пчел и приготовлен по специальной рецептуре



Сухих диких пчел не продаю. Их очень мало у меня, даже не хватает.

При покупке набором примерная скидка составит 10-15% от тех же товаров купленных по отдельности + полная инструкция по приему



Так же вы можете приобрести уже готовые и специально подобранные Природные наборы “Охотничий” оптимальный. состоящий :



настойка бобровой струи

настойка Медвежья желчь

Живица кедровая 10% (для полного курса Сибирской чистки )

каменного масла

мумие горное очищенное

натурального барсучьего жир

натурального медвежьего жир

по цене 7850 рублей.



“Охотничий” эконом. состоящего:



настойка бобровой струи

Живица кедровая 10% (для полного курса Сибирской чистки )

каменного масла

мумие горное очищенное

натурального медвежьего жир или барсучьего жир на выбор

по цене 4600 рублей



“Охотничий” детский. состоящего :



Живица кедровая 10% для заживления ран, угрей, сыпи и много другого

каменного масла

мумие горное очищенное

натурального барсучьего жир

натурального медвежьего жир

по цене 5050 рублей.

Более подробно про состав наборов и инструкции вы можете прочитать на странице НАБОРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

