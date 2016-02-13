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Бобровая струя Медвежья желчь Барсучий жир Медвежий жир
На данный момент могу помочь в приобретении натуральных качественных продуктов сезона 2023 года на прямую от охотников :
КУПИТЬ БОБРОВУЮ СТРУЮ , БАРСУЧИЙ и МЕДВЕЖИЙ ЖИР и ЖЕЛЧЬ, ЖИВИЦА , МУМИЕ и КАМЕННОЕ МАСЛО, ЖЕНЬШЕНЬ НАСТОЯЩИЙ.
Доставка в любую точку России Почтой РФ без предоплаты, наложенным платежом.
Оплата по факту получения!!!
Бесплатная консультация и советы по применению. Звоните, пишите- не стесняйтесь, я готов поделиться опытом и знаниями.
По своей эффективности данные средства превосходит все известные таблетки, порошки, микстуры из аптеки и , а самое главное это натуральное природное средство, а не аптечная химия продающаяся на каждом шагу.
Про все полезные свойства бобровой струи и барсучьего жира массу информации в интернете и у меня на сайте она то же есть.
Скажу лично от себя: Да, действительно эти средства помогаю и эффект вы заметите на 100%,главное найти качественный настоящий товар!!!
Бобровая струя сухая целая полная по 35 р за грамм!
Изучением и применением бобровой струи ,мы занимаемся уже более 30 лет
За это время мы накопили огромный опыт в правильной добычи, обработки, настойки бобровой струи,что является очень важным для сохранения полезных лечебных свойств.
Сейчас если искать в интернете Купить бобровую струю,то можно найти уйму предложений от очень дешевых до сверх дорогих (я лично нашел самую дешевую по 20 р за грамм,самую дорогую по 150 р за грамм!!!).
Но люди которые продают очень дешево или очень дорого не занимаются добычей и подготовкой бобриной струи профессионально (от не правильно высушенной эффекта не будет ни какого),это в большинстве своем обычные охотники,желающие заработать на патроны и ни чего не знающие как правильно обработать,высушить и сохранить бобровую струю,что бы она сохранила все свои полезные свойства!!!
Купить бобровую струю не сложно,сложно купить хорошую.
Бобровая струя эффективное средство и помогает очень хорошо,но главное,что бы она была правильно добыта и высушена.
Приобретайте у проверенных людей!!!
Мы занимаемся добычей бобров лично и профессионально , поэтому можем гарантировать что наша бобровая струя вся
КАЧЕСТВЕННАЯ , ОБРАБОТАНА,ВЫСУШЕНА И ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА К НАСТАИВАНИЮ!!!
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Мы не занимаемся скупкой и перепродажей бобровой струи ,мы продаем то что добыли сами, поэтому можем гарантировать самое высокое качество всей нашей продукции!!!
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На данный момент в продаже имеются излишки охотничьей продукции :
Вся моя продукция является абсолютно натуральной.
Бобровая струя сухая целая
Купить бобровую струю - целая,парная, полная,качественная для самостоятельного приготовления настойки бобровой струи.При необходимости присылаю фото струи нужного веса.
Стоимость бобровой струи 35 р за грамм в не зависимости от веса.Вес имеется любой от 70 грамм до 300 + грамм.
Настой бобровой струи.
ЦЕНА готовой настойки 0.5 литра -3500 рублей. Пропорция 100 грамм на 0.5 литра.
Срок выдержки от 3 месяцев. Цвет темный.
Порошок из бобровой струи
Порошок бобровой струи изготавливаю на заказ.Вы утверждаете точный вес струи,я именно ее перетираю в специальной кофемолке и присылаю вам. Цена - нет в наличии.Есть сухие пары.
Медвежья желчь
Медвежья желчь в наличии. По стоимости 250 р за грамм. Сухая, качественная.
Оплата и доставка обговаривается индивидуально. Обязательно несколько высылаю фото для утверждения веса.
Женьшень настоящий.
Готовая настойка женьшеня 0.5 литра – 2000 рублей.
Время настаивания от 3 месяцев
Сухой целый корень – 50 рублей за грамм.
Живица кедровая.
Я вам могу продать с личной гарантией натуральности и сохранения всех полезных свойств как и целую живицу – смолу для самостоятельного приготовления , так и уже готовый терпентиновый бальзам.
Живица кедровая целая(для самостоятельного приготовления бальзама) – 600 рублей за 100 грамм
Живица кедровая 10% (для Сибирской чистки )- 500 рублей за 100 мл
Живица кедровая 20% (для наружного применения) 700 рублей за 100 мл
Качество и натуральность гарантировано, личным приготовлением бальзамов.
Покупайте у проверенных людей и дорожащей своей репутацией
Каменное масло.
Каменное масло нефасованное натуральное камешками.Отличного качества.
Стоимость 30 р за грамм. Предоставлю фото,рецепты,рекомендации. Отличное средство для тех кому нельзя категорически алкоголь.
Мумие натуральное горное Алтайское
Мумие горное натуральное не фасованное (не путать с таблетированным из аптеки,которое к натуральному мумие ни какого отношения не имеет ).
Стоимость 10 р за грамм (отсылаю Почтой РФ от 50 грамм). Качественное мумие, очищеное, эффективное.
Натуральный Барсучий жир
Барсучий жир готовится: на водяной бане, соблюдая все необходимые технологии.В последнее время стало популярным вытапливать жир в мультиварке, но я отношусь к этому с не доверием и большинство барсучьего жира отдаю знакомым и родным, по этому считаю, что барсучий жир нужно вытапливать только на водяной бане.
Цена (стоимость ) барсучьего жира 0,25 л (майонезная банка) - 2000 р.
При покупке 0.5 л стоимость - 3500р.
Натуральный медвежий жир
МЕДВЕЖИЙ ЖИР- 0,25 л (майонезная банка) - 1500р. Медведей добываем в экологически чистых районах по специальным лицензиям
Экстракт подмора диких пчел(НЕТ В НАЛИЧИИ.Уточняйте)
Стоимость банки 0,5 л экстракта пчелиного подмора составляет 1000 р. Средство в разы сильнее чем домашний подмор пчел и приготовлен по специальной рецептуре
Сухих диких пчел не продаю. Их очень мало у меня, даже не хватает.
Оздоровительные природные наборы ”Охотничий”.
При покупке набором примерная скидка составит 10-15% от тех же товаров купленных по отдельности + полная инструкция по приему
Так же вы можете приобрести уже готовые и специально подобранные Природные наборы “Охотничий” оптимальный. состоящий :
- настойка бобровой струи
- настойка Медвежья желчь
- Живица кедровая 10% (для полного курса Сибирской чистки )
- каменного масла
- мумие горное очищенное
- натурального барсучьего жир
- натурального медвежьего жир
по цене 7850 рублей.
“Охотничий” эконом. состоящего:
- настойка бобровой струи
- Живица кедровая 10% (для полного курса Сибирской чистки )
- каменного масла
- мумие горное очищенное
- натурального медвежьего жир или барсучьего жир на выбор
по цене 4600 рублей
“Охотничий” детский. состоящего :
- Живица кедровая 10% для заживления ран, угрей, сыпи и много другого
- каменного масла
- мумие горное очищенное
- натурального барсучьего жир
- натурального медвежьего жир
по цене 5050 рублей.
Более подробно про состав наборов и инструкции вы можете прочитать на странице НАБОРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Связаться со мной для консультации или помощи в приобретении можно следующими способами:
Все услуги и консультации являются бесплатными.
1.Позвонить 8920-478-17-15(Ватсап,Вайбер) ,меня зовут ПАВЕЛ.(можно просто Паша.В беседе я лучше пойму, что вам действительно поможет)
2.Написать письмо мне на почту : NikulinPV@mail.ru
3.Через социальные сети:
http://www.odnoklassniki.ru/profile/44820876818
или
Буду рад общению!!!
Данные вещества не являются лекарственными средствами.Перед употребление нужно проконсультироваться у врача.