тел. 8920-478-17-15

NikulinPV@mail.ru

Павел

Биолог-охотовед

Бобровая струя Медвежья желчь Барсучий жир Медвежий жир

 

На данный момент могу помочь в приобретении натуральных качественных  продуктов сезона 2023 года  на прямую от охотников :

 

КУПИТЬ БОБРОВУЮ СТРУЮ ,  БАРСУЧИЙ и МЕДВЕЖИЙ  ЖИР и ЖЕЛЧЬ, ЖИВИЦА , МУМИЕ и КАМЕННОЕ МАСЛО, ЖЕНЬШЕНЬ НАСТОЯЩИЙ.

 

Доставка в любую точку России Почтой РФ без предоплаты, наложенным платежом.

Оплата по факту получения!!!

 

89204781715 - Павел (Ватсап , Вайбер)
 Группа для общения, отзывов : https://vk.com/struja.bobr
 
Бесплатная доставка при оплате на карту Сбербанка.

Бесплатная консультация и советы по применению. Звоните, пишите- не стесняйтесь, я готов поделиться опытом и знаниями.

 

Информация не является публичной офертой - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/325295/publichnoy-ofertoy-ne-yavlyaetsya-chto-znachit-vyirajenie
 

По своей эффективности данные средства превосходит все известные таблетки, порошки, микстуры из аптеки и , а самое главное это натуральное природное средство, а не аптечная химия продающаяся на каждом шагу.

Разрешение на добычу бобров

Про все полезные свойства бобровой струи и барсучьего жира массу информации в интернете и у меня на сайте она то же есть.
Скажу лично от себя: Да, действительно эти средства помогаю и эффект вы заметите на 100%,главное найти  качественный настоящий товар!!!


КАК сушить струю бобра

 

Бобровая струя сухая целая полная по 35 р за грамм!

 

Изучением и применением бобровой струи ,мы занимаемся уже более 30 лет

За это время мы накопили огромный опыт в правильной добычи, обработки,   настойки бобровой струи,что является очень важным для сохранения полезных лечебных свойств.

Сейчас если искать в интернете Купить  бобровую струю,то можно найти уйму предложений от очень дешевых до сверх дорогих (я лично нашел самую дешевую по 20 р за грамм,самую дорогую по 150 р за грамм!!!).

Но люди которые продают очень дешево или очень дорого не занимаются добычей и подготовкой бобриной струи профессионально (от не правильно высушенной  эффекта не будет ни какого),это в большинстве своем обычные охотники,желающие заработать на патроны и ни чего не знающие как правильно обработать,высушить и сохранить бобровую струю,что бы она сохранила все свои полезные свойства!!!

Купить бобровую струю не сложно,сложно купить хорошую.

Бобровая струя эффективное средство и помогает очень хорошо,но главное,что бы она была правильно добыта и высушена.


Приобретайте  у проверенных людей!!!

 

 Мы занимаемся добычей  бобров лично и  профессионально , поэтому можем гарантировать что наша бобровая струя вся

КАЧЕСТВЕННАЯ , ОБРАБОТАНА,ВЫСУШЕНА И ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА К НАСТАИВАНИЮ!!!

У нас  можно постоянно купить бобровую струю по низкой цене напрямую, минуя перекупщиков.


Мы не занимаемся скупкой и  перепродажей  бобровой струи ,мы продаем то что добыли сами, поэтому можем гарантировать самое высокое качество всей нашей продукции!!!

К нам вы всегда можете приехать домой и лично удостоверится в качестве всей  продукции. Всегда рады гостям.

Нас не стыдно по рекомендовать родственникам ,соседям и просто близким людям

 Бобровая струя и медвежья желчь

 

 


На данный момент в продаже имеются излишки охотничьей продукции :
Вся моя продукция является абсолютно натуральной.

Бобровая струя сухая целая

Купить бобровую струю целая,парная, полная,качественная для самостоятельного приготовления   настойки бобровой струи.При необходимости  присылаю фото струи нужного веса. 

Стоимость бобровой струи 35 р за грамм в не зависимости от веса.Вес имеется любой от  70 грамм до 300 +  грамм.

Настой бобровой струи.


ЦЕНА готовой настойки 0.5 литра -3500 рублей. Пропорция 100 грамм на 0.5 литра.
Срок выдержки от 3 месяцев. Цвет  темный.

Порошок из бобровой струи

Порошок бобровой струи изготавливаю на заказ.Вы утверждаете точный вес струи,я именно ее перетираю в специальной кофемолке и присылаю вам. Цена - нет в наличии.Есть сухие пары.

Медвежья желчь

 Медвежья желчь в наличии. По стоимости 250 р за грамм. Сухая, качественная. 

Оплата и доставка обговаривается индивидуально. Обязательно  несколько высылаю фото для утверждения веса.

Женьшень настоящий.

 

Готовая настойка женьшеня 0.5 литра – 2000 рублей.

 

Время настаивания от 3 месяцев

 

Сухой целый корень – 50 рублей за грамм.

 

Живица кедровая.

 

 

Я вам могу продать с  личной гарантией  натуральности и сохранения всех полезных свойств как и целую живицу – смолу для самостоятельного приготовления , так и уже готовый терпентиновый бальзам.
Живица кедровая целая(для самостоятельного приготовления бальзама) – 600 рублей за 100 грамм

 

Живица кедровая 10% (для Сибирской чистки )-  500 рублей за 100 мл

 

Живица  кедровая 20% (для наружного применения) 700 рублей за 100 мл

 

Качество и натуральность гарантировано, личным приготовлением бальзамов.


Покупайте у проверенных людей и дорожащей своей репутацией

Каменное масло.

Каменное масло нефасованное натуральное камешками.Отличного качества.
Стоимость 30 р за грамм. Предоставлю фото,рецепты,рекомендации. Отличное средство для тех кому нельзя категорически алкоголь.

Мумие  натуральное горное Алтайское


Мумие горное натуральное не фасованное (не путать с таблетированным из аптеки,которое к натуральному мумие ни какого отношения не имеет ).
Стоимость 10 р за грамм (отсылаю Почтой РФ от 50  грамм).  Качественное мумие, очищеное, эффективное.
 

Натуральный Барсучий жир

Барсучий жир готовится: на  водяной бане, соблюдая все необходимые технологии.В последнее время стало популярным вытапливать жир в мультиварке, но я отношусь к этому с не доверием и большинство барсучьего жира отдаю знакомым и родным, по этому считаю, что  барсучий жир нужно вытапливать только на водяной бане.

Цена (стоимость )  барсучьего жира  0,25 л (майонезная банка) - 2000 р.

При покупке 0.5 л стоимость  - 3500р. 

Натуральный медвежий жир

 МЕДВЕЖИЙ ЖИР- 0,25 л (майонезная банка) - 1500р. Медведей добываем в экологически чистых районах по специальным лицензиям

Экстракт подмора диких пчел(НЕТ В НАЛИЧИИ.Уточняйте)

Стоимость банки 0,5 л экстракта пчелиного подмора составляет 1000 р. Средство в разы сильнее чем домашний подмор пчел и приготовлен по специальной рецептуре

Сухих  диких пчел не продаю. Их очень мало у меня, даже не хватает.

 

 

Оздоровительные природные  наборы  ”Охотничий”.

При покупке набором примерная скидка составит 10-15% от тех же товаров купленных по отдельности + полная инструкция  по приему

Так же вы можете приобрести уже готовые и специально подобранные Природные наборы “Охотничий” оптимальный. состоящий :

  • настойка бобровой струи                                            
  •  настойка Медвежья желчь                                            
  •  Живица кедровая 10% (для полного курса  Сибирской чистки )
  •  каменного масла                                                                                  
  •  мумие горное очищенное                                                                     
  •   натурального барсучьего  жир                                   
  •   натурального медвежьего  жир                                  

по цене 7850 рублей.

“Охотничий” эконом. состоящего:

 

  •  настойка бобровой струи                                                
  • Живица кедровая 10% (для полного курса  Сибирской чистки )
  • каменного масла                                                                                  
  • мумие горное очищенное
  • натурального медвежьего  жир или  барсучьего жир  на выбор

по цене 4600 рублей

“Охотничий” детский. состоящего :

 

  • Живица кедровая 10%  для заживления ран, угрей, сыпи и много другого                                                                                                         
  •   каменного масла                                                                      
  •  мумие горное очищенное                                                          
  •  натурального барсучьего  жир                            
  •   натурального медвежьего  жир                         

по цене 5050 рублей.

Более подробно про состав наборов и инструкции вы можете прочитать на странице НАБОРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

 

1 комментарий

 Связаться со мной для консультации или помощи в приобретении можно следующими способами:

Все услуги и консультации являются бесплатными.

1.Позвонить 8920-478-17-15(Ватсап,Вайбер) ,меня зовут ПАВЕЛ.(можно просто Паша.В беседе я лучше пойму, что вам действительно поможет)


2.Написать письмо мне на почту : NikulinPV@mail.ru

 

 3.Через социальные сети:

 http://www.odnoklassniki.ru/profile/44820876818

  или

  http://vk.com/id5929652

 Буду рад общению!!!

Данные вещества не являются лекарственными средствами.Перед употребление нужно проконсультироваться у врача.